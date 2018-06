Campeonato Nacional de Skyrunning volta às montanhas do Funchal no domingo

A 4.ª Edição do Funchal SkyRace® disputa-se no próximo domingo, 24 de Junho, nas montanhas mais altas do Funchal. A organização do Clube Aventura da Madeira conta com a parceria da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal. O evento é constituído por duas provas, a Funchal SkyRace® 22km e 1400m D+, que é campeonato nacional de Skyrunning na disciplina Skyrace®, e a prova Funchal Mini SkyRace 12km e 650m D+.

As partidas e as metas estarão instaladas no Chão da Lagoa, a 1480m de altitude.

“Cento e cinquenta atletas confirmaram a participação, com destaque para a presença de alguns dos melhores Skyrunners da actualidade que irão disputar o título nacional de SkyRace®, o madeirense Ricardo Gouveia actual campeão desta disciplina, o continental Romeu Gouveia, Tiago Aires, Américo Caldeira, Marco Silva, Bruno Silva entre os favoritos masculinos, e no sector no feminino, Cátia Fiqueli, Lúcia Franco, Carina Góis, Marilisa Fernandes animarão a disputa dos lugares do pódio, da distância 22km”, refere nota enviada pela organização.

A prova principal de 22km inicia-se junto à Casa do Burro pelas 8h30, sobre até ao Pico do Areeiro, seguindo em descida até à Casa do Barreiro, Ribeira das Cales e fim novamente junto à Casa do Burro. A prova secundária de 12km desenrola-se entre o Chão da Lagoa e o Pico do Areeiro, efectuando parte do trajecto principal.

A entrega de prémios de ambas as provas está prevista para as 13h30 junto à Casa do Burro, encerrando o evento.