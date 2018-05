Campeonato da Madeira de Enduro teve mais uma prova este fim-de-semana

Realizou-se nos dias 19 (treinos) e 20 (prova) de Maio de 2018 o Campeonato da Madeira de Enduro, nos Prazeres - Calheta.

O Campeonato da Madeira de Enduro foi organizado pela Associação de Ciclismo da Madeira, membro da UVP-Federação Portuguesa de Ciclismo. Contou com apoio da Câmara Municipal da Calheta.

A prova onde se decidiu os Campeões Regionais de cada escalão em Enduro contou com a participação de 56 atletas, nos seguintes escalões: Cadetes; Júniores; Elites; Master 30; Master 40; Master 50; Prova Aberta.

O grande vencedor no Escalão Principal (Elites) e à Geral, foi o atleta Paulo Sérgio Batista do Município do Porto Moniz/Clube Naval do Seixal, com um tempo total de 00:24:11.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL FINAL

ELITES

1º Classificado - Paulo Batista - Mun. Porto Moniz/ CN Seixal - 00:24:11

2º Classificado - João Tiago Freitas - C.S.Marítimo / Barreirinha Bar Café

3º Classificado - Mário Costa - CDRP Prazeres

JÚNIORES

1º Classificado - João Santos - Valour - ACRD do Rosário/ São Vicente - 00:26:49

2º Classificado - Francisco Góis - Valour - ACRD do Rosário/ São Vicente

3º Classificado - Igor Abreu - C.S.Marítimo / Barreirinha Bar Café

CADETES - Apenas realizaram 4 PEC’s.

1º Classificado - André Fernandes - Clube Caniço Riders - 00:13:00

2º Classificado - Antonio Caires - C.S.Marítimo / Barreirinha Bar

3º Classificado - Martim Freitas - Clube Caniço Riders

MASTER 30

1º Classificado - João Alexandre Freitas - Ciclo Madeira Clube Desportivo - 00:25:03

2º Classificado - António Ferreira - Clube Caniço Riders

3º Classificado - Roberto Chaves - Clube Caniço Riders

MASTER 40

1º Classificado - Aleksei Nekrasov - Ciclo Madeira Clube Desportivo - 00:27:21

2º Classificado - Marco Gouveia - Carvalheiro Madeira Medical Center

3º Classificado - Marco Coelho - Carvalheiro Madeira Medical Center

MASTER 50

1º Classificado - Nuno Jardim - Ciclo Madeira Clube Desportivo - 00:28:34

2º Classificado - Paulo Sousa - Ciclo Madeira Clube Desportivo

3º Classificado - Eleutério Gomes - Clube Caniço Riders

CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPAS

1º Classificado - Ciclo Madeira Clube Desportivo

2º Classificado - Caniço Riders

3º Classificado - Clube Sport Maritimo - Barreirinha Bar Café

PROVA ABERTA (MASCULINOS)

1º Classificado - João Tiago Vieira - 00:29:45

2º Classificado - José Manuel Jesus

3º Classificado - Alexandre Rodrigues