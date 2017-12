Campeões de surf da Madeira foram ontem distinguidos

A Associação de Surf da RAM (ASRAM) distinguiu ontem os campeões regionais das modalidades do surf, cerimónia que teve lugar nas instalações do Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal. Um momento de celebração que juntou vários intervenientes na modalidade, com a entrega dos galardões aos campeões regionais de surf, bodyboard e SUP.

Uma nota divulgada hoje pela Associação adianta que se tratou de um momento de convívio entre atletas, familiares, treinadores, dirigentes desportivos e parceiros da ASRAM onde se trocaram impressões sobre a época, recordando pontos fortes do projeto desportivo implementado nas suas várias áreas de actuação e reflectiu-se sobre os aspectos a melhorar.

O presidente da ASRAM, Pedro Lacerda, salientou o crescimento da modalidade de SUP Race com o aumento do número de atletas e clubes na Região, a primeira prova nacional de SUP Race organizada na ilha da Madeira em parceria com o Clube Naval do Funchal que deixou em casa quatro títulos nacionais e o evento Bodyboard Girls Experience que contou pela primeira vez para o circuito mundial de bodyboard feminino, organizado em parceria com o Ludens Clube Machico. Destacou também o aumento do número de eventos regionais no surf e no SUP e a continuidade do plano de formação nas escolas e com o Desporto Escolar, bem como a concretização de actividades no âmbito do Desporto para Todos.

Eis a lista de distinções do Ano Desportivo da ASRAM 2017

SURF:

Campeão Regional Sub-12 – Enzo Aznar: CNF

Campeão Regional Sub-14 – Nilton Freitas: CNF

Campeão Regional Sub-16 Feminino – Verónica Silva: CDN

Campeão Regional Sub-16 Masculino – Tomás Lacerda: CNF

Campeão Regional Sub-18 Feminino – Verónica Silva: CDN

Campeão Regional Sub-18 Masculino – Tomás Lacerda: CNF

Campeã Regional Open Feminino – Verónica Silva: CNF

Campeão Regional Open Masculino – Tomás Lacerda: CNF

SUP:

Campeão Regional Sub 10 Masculino - Rodrigo Fernandes - CTM

Campeã Regional Sub 10 Feminino – Carlota Rodrigues: CNF

Campeão Regional Sub 12 Masculino – Francisco Carvalho: CTM

Campeã Regional Sub 12 Feminino – Maria Leonor Jardim: CTM

Campeão Regional Sub 14 Masculino – João Jardim: CTM

Campeã Regional Sub 14 Feminino – Madalena Pão: LCM

Campeão Regional Sub 16 Masculino – Tomás Lacerda: CNF

Campeã Regional Sub 16 Feminino – Sara Berenguer: ADRAP

Campeão Regional Sub 18 Masculino – Nuno Alves: ADRAP

Campeã Regional Sub 18 Feminino – Carla Freitas: ADRAP

Campeã Regional Open Feminino – Sónia Gomes: CTM

Campeões Regionais Open Masculino:

- Classe All Around – Pedro Calaça: ADRAP

- Classe 14“ – Diogo Neves: CNSV

- Classe 12.6 – Ruben Afonso: CNSV

SUP WAVES:

Campeão Regional Open Masculino – Ruben Afonso: CNSV

BODYBOARD:

Campeão Regional Open Masculino – André Câmara: LCM

Campeã Regional Feminina – Miriam Caires: LCM

Campeã Regional Sub 18 Fem – Alexandra Barreto: LCM

Atleta do Ano SUP – Ruben Afonso: CNSV

Atleta do Ano Bodyboard – Miram Caires: LCM

Atleta do Ano Surf – Tomás Lacerda: CNF

Clube do Ano da ASRAM – CNF