Câmara da Ponta do Sol homenageou o campeão de futebol e futsal Pontassolense

Câmara da Ponta do Sol recebeu ontem nos paços do concelho as equipas de Futebol de 11 e de Futsal da Associação Desportiva Pontassolense, para homenagear as duas equipas pelos títulos regionais alcançados no futebol e futsal sénior.

Na cerimónia foi aproveitada a ocasião para anunciar a intervenção que será feita nos balneários do campo de futebol com vista a melhorar as condições de trabalho para as camadas jovens e seniores.