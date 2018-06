Bruno de Carvalho garante que não haverá Assembleia Geral a 23 de Junho

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, assegurou hoje que não se vai realizar a Assembleia Geral (AG) destitutiva em 23 de junho, considerando que o Conselho Directivo é o único órgão legitimado.

“A antiga Mesa tinha pedido uma AG que não vai haver, eles não são a mesa. Se querem uma AG de destituição entreguem as coisas cá, o primeiro subscritor pode acompanhar o processo de verificação e aí sim marca-se uma AG destitutiva”, disse.

Em conferência de imprensa, Bruno de Carvalho assegurou que o Conselho Diretivo é o único órgão em função, uma vez que a Mesa de Assembleia Geral (MAG) e o Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) se demitiram.

“Não fomos nós que os corremos, eles é que se demitiram. Quem se quis embora foram a mesa e o conselho fiscal”, referiu.

Bruno de Carvalho pediu ainda aos associados que julgam que a atual direção está a cometer uma ilegalidade que recorram para os tribunais.

A crise no Sporting acentuou-se em 15 de Maio, quando cerca de 40 pessoas encapuzadas invadiram a Academia do Sporting, em Alcochete, e agrediram alguns futebolistas e elementos da equipa técnica, com a GNR a deter 23 dos atacantes, que ficaram em prisão preventiva.

Na sequência destes incidentes, os futebolistas Rui Patrício e Daniel Podence apresentaram a rescisão por justa causa, enquanto o treinador Jorge Jesus rescindiu por mútuo acordo para assinar pelos árabes do Al Hilal.

No âmbito de uma investigação do Ministério Público sobre alegados atos de tentativa de viciação de resultados em jogos de andebol e futebol, tendo como objectivo o favorecimento do Sporting, foram constituídos sete arguidos, incluindo o ‘team manager’ do clube, André Geraldes.

Depois estes acontecimentos, a maioria dos membros da Mesa da Assembleia Geral (MAG) e do Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) e parte da direção apresentaram a sua demissão, defendendo que o presidente Bruno de Carvalho não tinha condições para permanecer no cargo.

Após duas reuniões dos órgãos sociais, o presidente demissionário da MAG, Jaime Marta Soares, marcou uma Assembleia Geral para votar a destituição do Conselho Directivo (CD), para 23 de junho -- sobre a qual foi interposta uma providência cautelar para a sua realização pela MAG - e criou uma comissão de fiscalização para evitar o vazio provocado pela demissão da maioria dos elementos do CFD.

O CD do Sporting decidiu substituir a MAG e respetivo presidente através da criação de uma Comissão Transitória da MAG, que, por sua vez, convocou uma Assembleia Geral Ordinária para o dia 17 de junho, para aprovação do Orçamento da época 2018/19, análise da situação do clube e para esclarecimento aos sócios e convocar uma Assembleia Geral Eleitoral para a MAG e para o CFD para o dia 21 de Julho.