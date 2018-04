Bruno de Carvalho decide suspender “meninos mimados” do Sporting

Bruno de Carvalho reagiu de forma contundente à posição manifestada esta sexta-feira pelo plantel do Sporting que condenou as críticas e a ausência de apoio do presidente do Sporting, após a derrota no terreno do Atlético de Madrid, nos quartos de final da Liga Europa de futebol.

Num longo texto publicado no Facebook - que inicialmente estava acessível ao público mas que depois Bruno de Carvalho restringiu apenas aos amigos - o presidente do Sporting apelidou os jogadores de “meninos mimados” e anunciou mesmo que os jogadores que contestaram as suas palavras estão suspensos, conforme é revelado por praticamente toda a imprensa portuguesa.

“Todos os atletas que escreveram o que em baixo descrevo, estão imediatamente suspensos, tendo de enfrentar a disciplina do clube. Já estou farto de atitudes de miúdos mimados que não respeitam nada nem ninguém”, reagiu Bruno de Carvalho.

Recorde-se que vários jogadores do plantel do Sporting - entre os quais o influente Rui Patrício (que não foi visado nas críticas do Presidente) ou o capitão William Carvalho - condenaram, nas redes sociais, a reprimenda e a ausência de apoio do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, após a derrota por 2-0 com o Atlético de Madrid.

Até ao momento, já subscreveram o comunicado Rui Patrício, William Carvalho, Fábio Coentrão, Bruno Fernandes, Battaglia, Piccini, Palhinha, Coates, Acuña, Gelson, Podence, Bruno César, Wendell, Montero, Bryan Ruiz, Rúben Ribeiro, Doumbia e Rafael Leão.

“Espelhamos neste texto o nosso desagrado, por virem a público as declarações do nosso presidente, após o jogo de ontem [quarta-feira], no qual obtivemos um resultado que não queríamos [derrota por 2-0]. A ausência de apoio, neste momento, daquele que deveria ser o nosso líder. Apontar o dedo para culpabilizar o desempenho dos atletas publicamente, quando a união de um grupo se rege pelo esforço conjunto, seja qual for a situação que estejamos a passar, todos os assuntos resolvem-se dentro do grupo”, lê-se numa mensagem divulgada nas redes sociais oficiais de vários jogadores ‘leoninos’.

Na quarta-feira, após a derrota na capital espanhola, na primeira mão dos ‘quartos’ da segunda competição europeia de clubes, Bruno de Carvalho lamentou os “erros grosseiros” de futebolistas experientes como Coates e Mathieu, criticando ainda Gelson Martins, por desperdiçar uma ocasião de golo, Fábio Coentrão e Bas Dost, por terem sido admoestados com cartão amarelo e falharem o segundo jogo.