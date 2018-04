O Sp. Braga venceu esta noite o Sporting, no Estádio Municipal de Braga, por 1-0, e fica a um ponto do terceiro posto da I Liga, precisamente ocupado pelos ‘leões’, em jogo alusivo à 28.ª jornada.

Num jogo emotivo, o golo da vitória chegou já bem perto do fim, por intermédio do ex-maritimista Raúl Silva, corria o minuto 87.

Com esta vitória, os arsenalistas ficam com 64 pontos, sendo que os sportinguistas deitam por terra as aspirações quanto ao título, seguindo no terceiro posto, com 65 pontos.