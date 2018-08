Braga vence e junta-se a Sporting, Benfica e Feirense na liderança da Liga

O Feirense desperdiçou hoje a oportunidade de ser líder isolado da I Liga de futebol, ao empatar 1-1 na receção ao Boavista, na terceira jornada da prova, permitindo ao Sporting de Braga ficar com a posição.

Os ‘fogaceiros’, que ainda não tinham consentido qualquer golo à entrada para a ronda três, viram os ‘axadrezados’ adiantarem-se no marcador ainda na primeira parte por Falcone, aos 44 minutos, na conversão de uma grande penalidade.

A resposta saiu dos pés do avançado da casa Edinho, aos 60, e numa altura em que os boavisteiros atuavam já com menos um jogador, devido à expulsão, aos 54, de Idris.

Quanto aos bracarenses, e depois de terem desiludido na última ronda, empataram no reduto do Santa Clara, após terem estado a vencer ao intervalo por 3-0, conseguiram regressar às vitórias no Municipal de Braga, mas precisaram de inverter o resultado diante do Desportivo das Aves.

Os avenses colocaram-se em vantagem através de Defendi, à passagem do minuto 52, porém a reação dos jogadores de Abel Ferreira não tardou, com dois antigos jogadores do Sporting a operarem a reviravolta: Wilson Eduardo, aos 60, e João Palhinha, aos 64. Dyego Sousa viria a fechar a contagem e somar o seu quarto golo na competição, aos 78, igualando o benfiquista Pizzi na lidernaça dos melhores marcadores.

Os ‘arsenalistas’ colam-se assim a Sporting, Benfica e Feirense no primeiro lugar da tabela, todos com sete pontos, mas com vantagem na diferença entre golos marcados e sofridos.

Entre Vitória de Setúbal e Nacional, foi a equipa orientada por Costinha a levar a melhor no Estádio do Bonfim, com o hondurenho Róchez a inaugurar o marcador nos descontos da primeira parte (45+3) e João Camacho a fazer o 2-0, de grande penalidade, aos 85 minutos, num lance de que resultou a expulsão de Nuno Reis.

Os sadinos consumaram o segundo desaire seguido, porém ainda conseguiram reduzir, aos 89, por Éber Bessa, na transformação de um livre direto.

Já o Tondela recebeu o Rio Ave, mas não foi além de um empate, o segundo consecutivo, que só surgiu graças ao tento apontado por Peña já no segundo tempo, aos 58 minutos, depois de na primeira parte Galeno ter colocado os vila-condenses em vantagem, aos 17.