BPI renova aposta na Regata Internacional – Canárias Madeira

Foi assinado hoje um contrato de patrocínio entre o BPI e o Clube Naval do Funchal, no âmbito da XX Regata Internacional – Canárias Madeira, prova internacional de vela de cruzeiro a realizar entre os dias 4 e 8 de Setembro de 2018.

A parceria, estabelecida desde 2010, tem sido renovada em todas as edições do evento, revelando-se uma “parceria fortuita” entre ambas as marcas, em torno de um “evento que é muito importante para a Madeira e que durante algum tempo anima a Marina do Funchal o que é muito agradável”, referiu António Miguel Gouveia, Director de Área.

Neste que é o 5º ano consecutivo que a Regata Canárias Madeira detém este patrocínio, Mafalda Freitas, agradeceu a “confiança da marca num evento que para o Clube Naval do Funchal é muito importante”.

António Gouveia realçou ainda que “este é mais um evento onde temos muito gosto em estar presentes” e desejou ainda muitas felicidades ao clube para que “continue tudo a correr muito bem como tem sido até agora”, concluiu.

A XX Regata Internacional – Canárias Madeira tem largada de La Palma, no dia 4 de Setembro, com destino ao Funchal.

O evento mantém a tradição náutica entre os dois arquipélagos do atlântico desde 1978, sendo organizado pelo Clube Naval do Funchal e, este ano em parceria com o Real Club Náutico de La Palma.

Na edição anterior, realizada em 2016, competiram 49 embarcações (39 espanholas , 9 portuguesas e 1 inglesa).

A competição destina-se às classes ORC (ORC 0, ORC 1, ORC 2 e ORC 3) e OPEN (OPEN 1, OPEN 2, OPEN 3).

A embarcação que cruzar em primeiro lugar a linha de chegada do Funchal, em tempo real, recebe o Troféu “Dr. Alivar Jones Cardoso” em homenagem a um dos principais impulsionadores desta regata e antigo Presidente do Clube Naval do Funchal.

Na Marina do Funchal será criado uma ‘village’ de apoio à regata, com espaço de animação aberto a todos os madeirenses, turistas e tripulantes.

O evento culmina com a tradicional Festa Branca no Clube Naval, marcada para 8 de Setembro.