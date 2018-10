Benfiquistas consideraram injusta a derrota com o Ajax

Declarações à ‘flash interview’ da Eleven Sports após a derrota do Benfica em casa do Ajax (1-0), na terceira jornada do grupo E da Liga dos Campeões de futebol:

Rui Vitória (treinador do Benfica): “Foi um desfecho inesperado e injusto. Fizemos um belíssimo jogo, como tínhamos de fazer na Liga dos Campeões. Tivemos as nossas oportunidades e, logo nos primeiros cinco minutos, tivemos duas bolas claras.

Não viemos para o pontinho, viemos para os três pontos. Acabámos por sofrer numa bola que até podia ir fora, mas bate num jogador nosso e vai para dentro.

A abordagem que foi feita a este jogo é de uma equipa de grande qualidade, de Liga dos Campeões. O jogo podia ter caído, com as oportunidades que tivemos, para o nosso lado.

A equipa esteve sempre muito segura, é uma equipa de qualidade, com dinâmica de circulação de bola muito segura. Tínhamos de ser seguros na defesa antes de sairmos com convicção e rapidez para o ataque.

Em muitos momentos tivemos a bola e controlámos o jogo, mas do outro lado estava uma equipa que queria ganhar. Uma equipa na Liga dos Campeões com as bolas que tivemos, tem de materializar, ou paga-se caro. E foi o que aconteceu.

Foi um minuto doloroso, mas não belisca a qualidade. É um sentimento de tristeza, mas também de revolta. Ainda não acabou.

Temos capacidade de disputar um jogo com qualquer equipa. Fizemo-lo de olhos nos olhos com qualquer equipa, e é isso que vamos fazer. Queremos repor a verdade e vamos ganhar com o Ajax em casa.

No próximo sábado, não podemos perder tempo com energias negativas.”

Pizzi (jogador do Benfica): “Temos de vencer o Ajax em casa para lutar por ficarmos nos dois primeiros lugares. Vamos fazer de tudo para conseguir isso. Estou muito orgulhoso da equipa, mostrámos muita personalidade.”

Gedson Fernandes (jogador do Benfica): “Fizemos o nosso trabalho, mas infelizmente o golo aconteceu quando ninguém estava à espera, mas vamos trabalhar para o próximo jogo, e contamos com o apoio dos nossos adeptos para a vitória.

Nada está perdido, vamos lutar até ao último jogo e até ao último minuto.”

Jardel (jogador do Benfica): “Há um sabor amargo, apesar do grande jogo que fizemos. Este golo no último minuto deixa-nos muito tristes, pelo que fizemos dentro das quatro linhas. Agora é levantar a cabeça, daqui a duas semanas temos confronto com eles, e temos de trabalhar em busca desse objetivo.

Foi um grande jogo, de ambas as partes, eles tiveram oportunidades e nós as nossas. Infelizmente, não conseguimos concluir, mas estou feliz por ter criado oportunidades. Fizemos um grande jogo, sofremos o golo no último minuto.

Temos de levantar porque já vem aí outro jogo importante.

Queremos apurar-nos e é o nosso objetivo, mas cada jogo é uma final. Temos de tentar vencer todos. Tentámos mas não conseguimos. No final, espero que alcancemos o objetivo.”