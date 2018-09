Benfica vence Nacional por 2-0 ao intervalo

Intervalo na Choupana e o Benfica vai refrescar-se até ao balneário com uma vantagem de dois golos ante o Nacional.

À beira do apito para o descanso, Salvio ampliou a vantagem, mais concretamente aos 45+1, depois dos papéis do primeiro golo se terem invertido. Desta feita, Seferovic serviu o argentino com conta, peso e medida para um cabeceamento eficaz e sem hipóteses para Daniel Guimarães.