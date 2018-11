Benfica tenta regressar às vitórias frente ao Moreirense

O Benfica procura hoje na receção ao Moreirense, no jogo de abertura da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, regressar às vitórias, após duas derrotas consecutivas, e alcançar provisoriamente a liderança isolada da prova.

Depois dos desaires com Ajax (1-0), para a Liga dos Campeões, e Belenenses (2-0), resultados que fizeram aumentar a contestação ao técnico Rui Vitória, os ‘encarnados’ necessitam de bater o Moreirense para se manterem na perseguição a Sporting de Braga e FC Porto, que partilham o comando.

Perante o 12.º classificado da prova, um triunfo deixa provisoriamente o Benfica no topo da I Liga, com mais dois pontos que FC Porto, que no sábado atua no terreno do Marítimo, e Sporting de Braga, que no domingo recebe o Vitória de Setúbal.

O Moreirense vem de duas vitórias consecutivas (1-0 ao Marítimo e 1-0 ao São Martinho, na Taça de Portugal), mas nunca venceu no Estádio do Luz e soma oito derrotas seguidas nesse palco.

O encontro tem início agendado para as 20:30.

Programa da nona jornada:

- Sexta-feira, 02 nov:

Benfica -- Moreirense, 20:30 (BTV).

- Sábado, 03 nov:

Marítimo -- FC Porto, 18:00 (Sport TV).

Boavista -- Vitória de Guimarães, 20:30 (Sport TV).

- Domingo, 04 nov:

Feirense -- Tondela, 15:00 (SportTV).

Santa Clara -- Sporting, 16:30 locais, 17:30 em Lisboa (SportTV).

Sporting de Braga -- Vitória de Setúbal, 20:00 (SportTV).

- Segunda-feira, 05 nov:

Rio Ave -- Nacional, 19:00 (SportTV).

Desportivo de Chaves -- Desportivo das Aves, 21:15 (SportTV).