Benfica faz golo da vitória já nos descontos e lidera provisoriamente a I Liga

O Benfica venceu, esta noite, no Estádio António Coimbra da Mota, o Estoril por 1-2, tendo apontado o golo decisivo já no período de descontos.

Os encarnados abriram o marcador aos 10 minutos, com um golo de Rafa Silva. O Estoril empatou aos 62 minutos por Halliche. Salvio fez o 1-2 do resultado final já no período de descontos.

Com esta vitória, o Benfica soma 77 pontos e assume a liderança à condição da I LIga, já que o FC Porto, com 76 pontos, só joga na segunda-feira com o Vitória de Setúbal.