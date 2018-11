Benfica empata e compromete passagem aos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões

O Benfica empatou 1-1 frente ao Ajax, esta noite, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a quarta jornada do Grupo E, da Liga dos Campeões. As águias até se adiantaram no marcador por intermédio de Jonas (29’), mas no segundo tempos os holandeses empataram por Tadic (61’), ditando o resultado final.

Com este empate, o Benfica compromete a sua passagem aos ‘oitavos’ da ‘champions’, ficando a depender de terceiros para seguir em frente.

Nas contas do grupo, o Bayern de Munique é líder com 10 pontos, seguido do Ajax com oito. Segue-se o Benfica que tem quatro pontos e o AEK de Atenas, último classificado sem qualquer ponto conquistado.