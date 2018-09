Benfica defronta Bayern e Ronaldo regressa a Espanha na Liga dos Campeões

O Benfica recebe hoje o Bayern de Munique, na primeira jornada do grupo E da Liga dos Campeões de futebol, arrancando a fase de grupos perante um adversário que nunca conseguiu vencer em jogos oficiais.

As duas equipas encontraram-se pela primeira vez nos quartos de final da Taça dos Campeões Europeus de 1975/76, com um 0-0 na Luz seguido de um 5-1 caseiro em Munique, antes de nova eliminação, na segunda fase da mesma prova, em 1981/82, com 0-0 e 4-1.

Na terceira ronda da Taça UEFA de 1995/96, o Bayern venceu por 3-1 e 4-1, antes de novo encontro em 2015/16, com Rui Vitória já ao leme dos portugueses, com os alemães a passarem depois de vencerem 1-0 em casa e conseguirem empatar a duas bolas em Lisboa.

Os bávaros lideram o campeonato com três vitórias em outros tantos jogos, num jogo que marca ainda o regresso de Renato Sanches ao Estádio da Luz, enquanto os vice-campeões lusossão primeiros em conjunto com o Sporting e o Sporting de Braga.

Depois da vitória sobre o Rio Ave (2-1), na primeira jornada da Taça da Liga, os lisboetas recebem os bávaros num grupo com os holandeses do Ajax, que hoje recebem, pelas 17h55, os gregos do AEK Atenas, de Hélder Lopes e André Simões.

Os benfiquistas continuam sem o brasileiro Jonas, que voltou aos treinos, mas ainda não está em boas condições físicas, além dos lesionados Krovinovic, Ebuehi e Corchia, e do ‘capitão’ Luisão, que não foi inscrito.

No grupo H, Cristiano Ronaldo regressa a Espanha depois da transferência do tricampeão europeu Real Madrid para a Juventus, para visitar o Valência, de Rúben Vezo e Gonçalo Guedes.

Na mesma ‘poule’, o Manchester United, treinado por José Mourinho, inicia a participação na presente edição da ‘Champions’ em casa do Young Boys.

O tricampeão em título, Real Madrid, inicia a nova vida na Europa sob o comando do ex-FC Porto Julen Lopetegui na recepção à Roma, enquanto os checos do Viktoria Plzen defrontam o CSKA Moscovo.

O Shakhtar Donetsk, treinado por Paulo Fonseca, recebe na Ucrânia os alemães do Hoffenheim, no primeiro jogo do grupo F, antes de o campeão inglês, o Manchester City de Bernardo Silva, medir forças com o Lyon de Anthony Lopes.