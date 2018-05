Benfica anuncia contratação do médio Chiquinho à Académica

O Benfica, vice-campeão nacional de futebol, anunciou hoje a contratação do médio Francisco Leonel Machado, conhecido como ´Chiquinho´, que assinou com os ‘encarnados’ por cinco épocas, revelou o clube lisboeta no seu site oficial.

Em comunicado, o clube da Luz adiantou que o jogador de Santo Tirso completou a sua formação no Leixões, tendo representado o NK Lokomotiva, da Croácia, em 2016/17, e a Académica na temporada que agora findou.

Pelo clube de Coimbra, o médio alinhou em 41 jogos na II Liga, tendo marcado nove golos.