Battaglia deverá estar parado seis meses

O futebolista argentino Rodrigo Battaglia deverá estar seis meses afastado da competição, depois de ter sido operado ao joelho direito na terça-feira, informou hoje o Sporting.

De acordo com os ‘leões’, o médio foi operado na noite de terça-feira a uma rotura do ligamento cruzado anterior, numa cirurgia que decorreu sem problemas.

“O tempo estimado de recuperação será de seis meses”, lê-se no comunicado.

O internacional argentino lesionou-se durante o triunfo no terreno do Santa Clara (2-1), no domingo, em jogo da nona jornada da I Liga.