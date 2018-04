Barreiros com bancadas norte e sul esgotadas para a recepção ao FC Porto

O Marítimo anunciou hoje que esgotaram os ingressos para as bancadas norte e sul do estádio para a recepção de domingo ao FC Porto, na 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Com os topos do Estádio do Marítimo lotados, o clube insular informou que ainda existem bilhetes disponíveis para os restantes sectores à venda nas lojas ‘verde rubras’.

Também na terça-feira, foi publicado na página oficial na rede social Facebook que “não será permitida a entrada de adereços alusivos ao clube visitante” na bancada poente, reservada aos sócios cativos da equipa madeirense.

O Marítimo, sexto classificado, com 44 pontos, recebe o FC Porto, primeiro, com 79, no domingo, em jogo com início marcado para as 18 horas.