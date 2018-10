Barcelona empata em Valência 1-1 e Sevilha é líder isolado

O FC Barcelona completou hoje o quarto jogo consecutivo sem vencer na liga espanhola de futebol, pelo que o empate 1-1 em casa do Valência o fez cair para segundo, garantindo a liderança ao Sevilha à oitava jornada.

Depois da derrota do Real Madrid por 1-0 em casa do Alavés, os catalães podiam ficar isolados no comando, contudo, a igualdade da equipa de Nélson Semedo em casa da de Gonçalo Guedes (saiu aos 10 minutos, lesionado) custou o primeiro lugar e ser igualado pelo Atlético de Madrid no segundo.

A ronda termina com o Sevilha com 16 pontos, FC Barcelona e Atlético de Madrid com 15, Real Madrid, Espanyol e Alavés com 14.

Logo aos dois minutos, canto na esquerda, um desvio involuntário de Piqué e a bola acabou ao segundo poste, onde o ex-benfiquista Garay ‘encostou’ para golo.

O empate surgiu pelo inevitável Messi -- é o 22.º golo na carreira que faz a este rival --, que fez um ‘tunel’ a um adversário na tabela com Luis Suárez e depois atirou em jeito, de fora da área, sem defesa.

O Sevilha foi quem mais ganhou, após triunfo 2-1 sobre o Celta de Vigo, reduzido a 10 a partir dos 58 minutos.

Horas depois de o Atlético de Madrid ter chegado ao comando provisório, e com André Silva e Daniel Carriço na equipa, o primeiro golo dos andaluzes surgiu em lance de insistência, concluído com cruzamento na direita e cabeceamento de Pablo Sabaria, aos 39 minutos.

O segundo cartão amarelo do defesa mexicano Néstor Araújo deixou os galegos com apenas 10 em campo, aos 58, e, volvidos somente três minutos, o francês Ben Yedder concluiu em golo um lance de tabelas ofensivas.

O triunfo ainda teve sofrimento, pois o médio marroquino Sofiane Boufal (85) pegou na bola no meio-campo e correu até atirar em jeito, ainda de fora da área, mantendo o resultado indefinido até ao fim.

Horas antes, o avançado argentino Ángel Correa saiu do banco aos 57 minutos e, aos 74, recuperou a bola no meio-campo, combinou com um companheiro e, à entrada da área, rematou forte e colocado, garantindo ao Atlético de Madrid difícil vitória 1-0 sobre o Bétis, que também aspirava ao comando à condição e que hoje sofreu o primeiro golo fora.

Gelson Martins não saiu do banco dos anfitriões, enquanto William Carvalho entrou aos 17, para substituir Guardado.

O Espanyol bateu o Villarreal por 3-1 e juntou-se a Real Madrid e Alavés no quarto lugar, no mais competitivo início de campeonato espanhol dos últimos anos.

Ruben Semedo foi titular na defesa do Huesca, mas não conseguiu evitar a derrota por 1-0 em casa do Valladolid, com tento solitário do médio Rúben Alcaraz (28).