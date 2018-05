Barcelona e Real Madrid empatam com Ronaldo a marcar e a sair ao intervalo

O virtual campeão FC Barcelona e o Real Madrid empataram hoje 2-2, para a 36.ª jornada da Liga espanhola de futebol, num jogo em que Cristiano Ronaldo, que marcou o primeiro golo dos ‘merengues’, foi substituído ao intervalo.

O uruguaio Luis Suárez, aos 10 minutos, na sequência de um contra-ataque, colocou o FC Barcelona em vantagem (1-0), no Camp Nou, mas Cristiano Ronaldo, aos 14, desviou para o golo do empate (1-1), após uma assistência de cabeça do francês Karim Benzema.

No lance do empate, que permitiu a Ronaldo igualar o recorde de 18 golos de Alfredo di Stefano em jogos contra o FC Barcelona, o português, que chocou com o defesa catalão Piqué, foi assistido e terá sido essa a razão para não ter regressado ao intervalo.

Enquanto esteve em campo, Ronaldo viu a possibilidade de fazer o segundo golo negada pelo guarda-redes alemão Ter Stegen, aos 27 minutos, a passe de Luka Modric, e pela barra da baliza do FC Barcelona, aos 39, após centro de Marcelo.

No período de descontos da primeira parte, após várias entradas à margem da lei, punidas com a amostragem do cartão amarelo, Sergi Roberto foi expulso, aos 45+3 minutos, após desentendimento com Marcelo, deixando o FC Barcelona reduzido a 10 unidades.

Na segunda parte, já com o português Nélson Semedo em campo, o FC Barcelona chegou à vantagem pelo argentino Lionel Messi (2-1), aos 52 minutos, e pouco depois Andrés Iniesta foi substituído por Paulinho e recebeu uma ovação de despedida.

O Real Madrid empatou por Gareth Bale (2-2), aos 72 minutos, com um pontapé em arco do avançado galês que fez a bola ‘fugir’ ao guarda-redes alemão Ter Stegen e entrar junto ao poste.

Apesar do empate, o FC Barcelona mantém a caminhada invicta na liga espanhola, na qual o Real Madrid, com menos um ponto, reduziu para três pontos a diferença para o Atlético de Madrid, segundo posicionado, que perdeu em casa com o Espanyol, por 2-0, sofrendo a primeira derrota no novo estádio Wanda Metropolitano.

Óscar Melendo, aos 53 minutos, com a colaboração do defesa montenegrino Stefan Savic, e o brasileiro Léo Baptistão, aos 77, foram os marcadores dos golos do Espanyol, que ‘encostou’ ao Athletic na 14.ª posição, ambos com 43 pontos.

O Alavés venceu por 3-0 em casa do já matematicamente despromovido Málaga, último classificado, com golos de Manu Garcia, aos 03 minutos, do bósnio Ermedin Demirovic, aos 68, e Ibai Gómez, aos 70.

O Getafe venceu por 1-0 em casa do já despromovido Las Palmas, 19.º e penúltimo classificado, com 22 pontos, com o golo da vitória a ser marcado por Ángel Diaz, aos 88 minutos.

A 36.ª e antepenúltima jornada da Liga espanhola encerra na segunda-feira com o Leganés-Levante.