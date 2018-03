Azores Airlines Rallye conta com 76 pilotos inscritos e Bernardo Sousa é um deles

O Azores Airlines Rallye, primeira prova do europeu de ralis, que se realiza este mês na ilha de São Miguel, conta com 76 inscritos, revelou ontem a organização no site oficial da prova.

Na 53.ª edição do Azores Airlines Rallye, que vai para a estrada entre 22 e 24 de março, vão estar presentes 76 equipas concorrentes, sendo que 37 em viaturas R5.

Na lista publicada hoje pela organização da prova que abre o campeonato Europeu de Ralis é notada a ausência do tricampeão europeu, o polaco Kajetan kajetanowicz.

Entre os pilotos repetentes na prova açoriana, segunda do campeonato nacional de ralis, constam o russo Alexey Lukyanuk e o alemão Marijan Griebel, segundo classificado na edição de 2017 do Azores Airlines Rallye.

Marcam ainda presença outros pilotos estrangeiros ‘de peso’ como Frank Tore Larsen, campeão norueguês 2014, Hermann Neubauer, campeão autríaco 2016, Fabian Kreim, campeão alemão 2017, e Frederik Ahlin, vice-campeão britânico 2017.

Quanto aos nomes portugueses da lista constam Bruno Magalhães, vencedor do Azores Airlines Rallye do ano passado, Carlos Vieira, campeão nacional em título, Ricardo Moura, José Pedro Fontes e Bernardo Sousa.