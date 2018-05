Avenida dos Aliados prepara-se para receber FC Porto sábado à noite

A Avenida dos Aliados recebe no sábado a festa do campeão FC Porto, com o vencedor da I Liga de futebol a desfilar em autocarro panorâmico cerca das 21:30, e a ser depois recebido nos Paços do Concelho.

Numa visita técnica hoje, para preparação da receção do FC Porto na Câmara do Porto, foi revelado aos jornalistas que o autocarro descerá a avenida até meio, voltando a subir para o edifício da câmara municipal onde, cerca das 23:30 os jogadores serão recebidos pelo presidente da autarquia, Rui Moreira, da Assembleia Municipal, Miguel Pereira Leite, e do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues.

Seguir-se-á, no interior dos Paços do Concelho, a entrega da Medalha de Honra da cidade ao presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, numa cerimónia reservada à equipa, alguns vereadores e familiares dos jogadores.

A subida dos futebolistas e equipa técnica à varanda da Câmara do Porto, para saudar os milhares de adeptos esperados na Avenida dos Aliados, está prevista para as 00:00.

Cerca de meia hora depois, a equipa desce até uma plataforma a ser montada em frente à câmara e percorrerá uma ‘passerelle’ até um palco a meio da avenida.

Os festejos nos Aliados, onde estarão instalados seis écrans gigantes, começam logo às 15:00, com a atuação de artistas ainda por divulgar. A partir das 16:00 haverá transmissão da emissão do Porto Canal, que irá acompanhar o Vitória de Guimarães-FC Porto, transmitido em direto pela SportTV.

No final do jogo, os jogadores seguem de Guimarães para o Estádio do Dragão, no Porto, onde trocarão para o autocarro panorâmico, seguindo então para a festa na Avenida dos Aliados que estará cortada ao trânsito desde as 13:00.

A marcar o fim dos festejos, com toda a equipa no palco montado nos Aliados, haverá fogo de artifício.

O FC Porto venceu no sábado o campeonato português de futebol, naquela que foi a sua 28.ª conquista do título e a 21.ª com Pinto da Costa como presidente do clube.

Desde 1999 que o FC Porto não se deslocava à Câmara do Porto para festejar as vitórias no campeonato nacional, designadamente nas nove vezes em que o clube foi campeão durante os 13 anos de mandato do social-democrata Rui Rio (entre 2002 e 2013).

Também hoje, a Metro do Porto anunciou um reforço do serviço no sábado, oferecendo mais capacidade nos veículos e prolongando o horário de funcionamento até às 02:00 de domingo.

“Todas as linhas do Metro têm capacidade reforçada a partir das 16:00 [de sábado], com mais frequências e mais veículos duplos em operação”, referiu a transportadora, acrescentando que as ultimas partidas nas linhas Azul, Amarela, Vermelha e Laranja ocorrem na estação da Trindade, na Baixa da cidade, às 02:00.

A Metro recomenda a compra e carregamento antecipado dos títulos de viagem Andante.