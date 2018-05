Atlético de Madrid primeiro finalista da Liga Europa

O Atlético de Madrid tornou-se no primeiro finalista da Liga Europa de futebol, depois de hoje ter recebido e vencido o Arsenal por 1-0, em jogo da segunda mão das meias-finais.

Um golo de Diego Costa, aos 45+2, foi o suficiente para a equipa espanhola assegurar a presença na final, depois de os ‘colchoneros’ terem empatado 1-1 na primeira mão em casa dos ingleses.

Na final, a equipa madrilena vai defrontar o vencedor do embate entre os austríacos do Red Bull Salzburgo e os franceses do Marselha. A equipa austríaca venceu hoje por 2-0, igualando o resultado da primeira mão favorável aos gauleses.

A final esta agendada para 16 de maio, em Lyon, França.