Atletas madeirenses brilham no Triatlo de Oeiras

Decorreu no passado domingo o Triatlo de Oeiras, prova organizada pela Federação de Triatlo de Portugal, que coroou os campeões Nacionais de Triatlo Absolutos, Juniores e Grupos de Idade. Esta competição que já vai na sua 31.ª edição contou com a presença de 1000 atletas divididos pelas diversas provas do programa, sendo que entre os participantes estiveram 9 triatletas madeirenses.

Destaque para a prestação de Mariana Vargem (Individual), que levou de vencida a prova de Cadetes Femininas com um tempo de 1h05min13seg, sendo inclusive 4.ª classificada na geral feminina, após um extraordinário segmento de corrida final, o melhor de entre todas as participantes.

Outro bom resultado nas Cadetes Fem. foi alcançado por Beatriz Henriques (CF Andorinha/Aquimadeira Solutions), 4.ª classificada com um tempo de 1h12min15seg, numa prova em que marcaram presença 24 atletas.

Joaquim Fernandes (GD Corticeiras), ele que este ano tem competido bastante em termos nacionais e com boas prestações, foi desta feita Vice-Campeão Nacional de Grupo de Idade (55-59anos), com um tempo de 1h06min02seg.

Diogo Nóbrega (ACD Jardim da Serra), internacional madeirense que compete no escalão de Elites esteve também em bom plano entre a nata do triatlo nacional, foi 14º entre os 34 participantes com um tempo de 57min57seg.

Restantes 5 madeirenses, todos pertencentes ao escalão de Cadetes Masc. tiveram os seguintes desempenhos:

Pedro Sousa (Individual) 23.º com um tempo de 1h03min19, Pedro Prioste (Ludens de Machico) 24.º com um tempo de 1h03min35seg, Francisco Belo (ACD Jardim da Serra), 25.º com 1h03min50seg, João Ramalho (Individual) 27.º com 1h07min21seg, e Ibrahim Gama (Individual) 34º com 1h07min47seg, neste que é o escalão mais competitivo em todas as provas nacionais, e que nesta junto 52 triatletas.