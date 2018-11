Atletas de 52 nacionalidades presentes no MIUT 2019

As inscrições para o MIUT 2019 superaram todas as expectativas, com 2600 inscrições, com atletas de 52 países, tendo as mesmas esgotado para todas as provas em apenas 17 horas

As inscrições para o MIUT 2019 excederam todas as expectativas da organização, superando todos os recordes de anos anteriores, visto que na edição do ano passado demoraram 49 horas as ficar preenchidas. A título de exemplo, as inscrições prova ‘MARATHON’ esgotaram em apenas 2 horas.

“Foi com muita satisfação que constatamos que este ano houve uma grande adesão por parte dos atletas, realizando as inscrições de forma muito célere. No presente ano foram introduzidas algumas inovações no processo de inscrição que facilitou ainda mais o respectivo processo”, diz numa nota de imprensa enviada à redacção.

De acordo com os dados oficiais, para a edição de 2019 do MIUT temos 2600 atletas inscritos, sendo 1359 estrangeiros e 1241 atletas portugueses. A França continua a ser o país que mais atletas fornece à prova com 637, seguido da Espanha com 133 atletas inscritos, Polónia com 129 atletas e Alemanha com 54 inscrições, são os países mais representados. A título de curiosidade, o atleta mais jovem da prova tem 18 anos e o menos jovem com 75 anos de idade, 650 atletas são do sexo feminino e 1950 do sexo masculino. No que concerne à lista de espera disponibilizada pela organização e que visa precaver desistências, estão a aguardar inscrição 450 atletas (115 MIUT; 110 ULTRA; 153 MARATHON; 72 MINI).

“É um enorme motivo de orgulho para nós conseguirmos chegar a 52 países, divulgando o nome da Madeira, criando condições de promoção da ilha únicas, pois muitos atletas partilham nas redes sociais variadíssimas imagens da ilha, realçando as fantásticas paisagens que temos”, acrescenta.

Contudo, é ainda possível conseguir uma inscrição no MIUT 2019 mas somente através das campanhas dos ‘Peitorais Solidário, Travel e Saúde’ onde poderá consultar toda a informação através do site oficial da prova (https://www.miutmadeira.com/).