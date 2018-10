Atleta madeirense Luís Ferreira foi 2.º classificado no Tiro com Arco nacional

O atleta Luís Ferreira do Clube de Tiro com Arco da Madeira (CTAM), conseguiu no último domingo, 21 de Outubro, em Viana do castelo, um brilhante 2.º lugar na 2.ª Prova do Campeonato Nacional de Sala 2018/2019 na modalidade Arco Recurvo, organizada pela Federação Portuguesa de Tiro com Arco.

O atleta insular ganhou a fase inicial da prova (Open) com 535 pontos, de onde resultou a selecção dos 8 atiradores que passaram à fase de eliminatórias. Luís Ferreira, venceu categoricamente os adversários directos nos quartos-de-final e semifinais, só não conseguindo levar a melhor sobre o atleta Pedro Nogueira do Sporting Clube de Portugal, na final, numa competição muito disputada. Nas três flechas atiradas por cada um dos atletas, a vantagem ficou do lado do atleta do SCP com o resultado de 27-26, 27-26 e 26-25.

Luis Ferreira ocupa actualmente o 3.º lugar do ranking nacional de Tiro com Arco de Sala – Arco Recurso e pretende lutar por uma qualificação para integrar a selecção nacional de Tiro com Arco e assim participar em provas internacionais.

O atleta que representa a Região Autónoma da Madeira nas provas nacionais, pretende arranjar patrocinadores, para que consiga os apoios necessários a uma rigorosa preparação competitiva e assim dar o salto qualitativo com vista à sua integração no panorama internacional da modalidade.