Atleta com Esclerose Múltipla e Otosclerose participa no MIUT

Eduardo Excelente Pinto (33 anos) quer provar que a vida não termina com um diagnóstico de Esclerose Múltipla e Otosclerose, ao participar na prova maior prova do MIUT® – Madeira Island Ultra Trail.

Em 2008 foi-lhe diagnosticado otosclerose e, em 2017, esclerose múltipla, mas o atleta -- que ao participar nestas provas realiza também uma angariação de fundos para a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla -- acredita que “tudo é possível e que nunca devemos desistir dos nossos sonhos”.

Para atingir as suas metas, conta este ano com o apoio das Bolsas GAES, tendo sido seleccionado no passado mês de Fevereiro como um dos vencedores da 2ª edição do programa ‘Persegue os teus sonhos’, uma iniciativa da líder ibérica em reabilitação auditiva, integrada na Fundação GAES Solidária, departamento de responsabilidade social da marca.

No que toca à prova, com um percurso de 115kms e 7500D+, esta trata-se da primeira fase da prova mais importante do Campeonato Nacional de Trail Ultra Endurance e terá início no Porto Moniz, às 00h de dia 28 de Abril.

A prova é composta por quatro fases que irão passar pelos concelhos de Porto Moniz, Calheta, Ponta do Sol, Ribeira Brava, São Vicente, Santana, Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico.

Em 2016, Eduardo teve de desistir desta prova aos 60kms, devido a uma lesão. Assim, este ano o objectivo passa por “concluir o máximo de provas do circuito de Trail Ultra Endurance, da ATRP, com especial enfoque no Madeira Island Ultra Trail”.

Se completar pelo menos 3 provas do Campeonato Nacional, Eduardo terá os pontos necessários para entrar no sorteio para participar no UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc), em França, no próximo ano, considerada a mais importante entre as provas de montanha, com um percurso de 171 km de dificuldade elevada e que conta com passagens por altitudes acima dos 2500 metros. Para já, conseguindo completar a prova na Madeira, Eduardo consegue 5 dos 15 pontos necessários para assegurar o seu lugar na prova internacional em 2019.