Assessor jurídico do Benfica fica em liberdade, José Silva em prisão preventiva

Paulo Gonçalves, o assessor jurídico do Benfica, vai ficar em liberdade, ao contrário de José Silva, que fica em prisão preventiva, Gonçalves apenas ficou proibido de contactar com outros arguidos. Estas são as medidas de coacção decididas pelo juiz de instrução criminal no processo ‘E-Toupeira’.