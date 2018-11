A dupla de árbitros internacionais e olímpicos madeirenses Ricardo Fonseca e Duarte Santos foi nomeada, pela Federação Europeia de Andebol para dirigirem, no próximo dia 1 de Novembro, em Skopje, na Macedónia, um dos mais importantes encontros do Grupo A da Liga dos Campeões, entre as formações do HC Vardar e do Barcelona. Esta partida vai mesmo decidir quem fica com a liderança do grupo. A arbitragem madeirense está assim de novo na alta roda do andebol mundial.