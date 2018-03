António João Gonçalves é o novo presidente do Ribeira Brava

Decorreu este final de semana as eleições para os órgãos sociais do Clube Desportivo da Ribeira Brava (CDRB). Um acto eleitoral que há muito não se via por terras dos ‘Viscondes’, primeiro pela disputa ser entre duas listas e por ter tido uma maior participação de sócios no acto eleitoral.

Do sufrágio resultou a vitória da lista liderada por António João Gonçalves que contou com quase 57% dos votos, ultrapassando a lista B, liderada por Jorge Santos.

Para o novo presidente do CDRB é hora de “agradecer a confiança depositada pelos sócios” no projecto da lista vencedora. Para António João Gonçalves esse mesmo projecto passa agora por “renovar e revitalizar a instituição”, referindo que conta “com todos para que o clube volte a ter a força desportiva e social no Município e na Região”, assinala.

João Gonçalves sucede assim a Rui Gouveia, que deixa o clube ao fim de quase 10 anos de liderança. Os novos órgãos sociais tomam posse já no próximo sábado na sede do clube.