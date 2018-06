António Fontes apresentou lista candidata às eleições no Clube Naval do Funchal

Na qualidade de candidato a presidente da direcção do Clube Naval do Funchal, António Fontes apresentou esta tarde os elementos que constituem a lista A e o respectivo programa eleitoral.

‘Clube Naval do Funchal - Ética, Responsabilidade, Inovação’ é o lema do projecto dado a conhecer por uma lista composta por onze homens e oito mulheres, a única que concorre à eleição dos órgãos sociais do Clube Naval do Funchal para o quadriénio de 2018-2022, que está marcada para a próxima segunda-feira, dia 11 de Junho.