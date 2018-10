Antiga glória do Real Madrid diz que o clube encarou saída de Ronaldo “um pouco na brincadeira”

Nos últimos cinco jogos o Real Madrid somou quatro derrotas e conquistou um empate, balançando as redes, em todas essas partidas, apenas por uma ocasião. A falta de Cristiano Ronaldo no ataque merengue é notória e foi precisamente essa questão que a antiga glória dos ‘blancos’, Jorge Valdano, abordou em declarações à rádio espanhola ‘Onda Cero’.

“Os golos são o mais difícil do futebol. O problema número um do Real Madrid é o golo porque falta um especialista e isso não vai ser resolvido com outro treinador”, afirmou o argentino, numa clara alusão à saída do ‘astro’ madeirense da frente de ataque madridista.

Já esta semana joga-se o clássico, com o Barcelona, na Catalunha, e se por um lado o Real Madrid já não conta com CR7, por outro Messi lesionou-se e está em dúvida.

“Em Barcelona estão a tremer porque estão sem Messi e o Real Madrid levou a saída de Ronaldo um pouco na brincadeira”, disse ainda o ex-dirigente do Real Madrid.

Fala-se em Ibrahimovic para o ataque

Entretanto, outra rádio espanhola, neste caso a Cadena Cope, avançou que o ponta-de-lança sueco Zlatan Ibrahimovic será o escolhido para substituir o internacional português.

De momento, o jogador de 37 anos está na MLS, campeonato de futebol dos EUA, a representar o LA Galaxy, mas o contrato termina em Dezembro e não há ainda fumo branco quanto à renovação.

Importa salientar que apesar da idade Ibrahimovic soma uns impressionantes 20 golos apontados em 24 partidas.