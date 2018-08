Angolana Kassia Janete reforça Madeira SAD

Tem 24 anos é internacional por Angola e é o último reforço do plantel 2018/2019 do Madeira Andebol SAD. Ex andebolista do Assomada, Kássia Janete César tem 24 anos, 1,84 de altura e actua na 1.ª linha tendo sido uma das melhores rematadoras na época passada. Sandra Fernandes a técnica do Madeira Andebol SAD vê assim reforçado um sector onde já conta com a internacional Mónica Soares, isto depois de se ficar a saber que o núcleo com maior experiência na equipa renovou contrato. Sara Gonçalves, Mónica Correia, Mónica Soares, Renata Tavares, Márcia Abreu e Mónica Gomes vão continuar com a camisola do campeão nacional vestida por mais uma temporada, isto para além da recuperada Cláudia Vieira. Relembre-se que em termos de reforços o Madeira SAD já havia contratado tal como a reportagem do DIÁRIO em devido tempos assinalou, Lya Mingaleeva madeirense que jogava no Maia e também do Maia, Mihaela Minciuna e Diana Oliveira. O Madeira Andebol SAD inicia os trabalhos no próximo dia 9 de agosto, espreitando já a primeira competição da nova época, a Supertaça frente ao SIR 1.º de Maio/João Barros marcada para o dia 26 de agosto.