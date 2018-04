Andris Ronimoiss venceu Madeira Island Ultra Trail 2018

O letão Andris Ronimoiss foi o grande vencedor da prova rainha do Madeira Island Ultra Trail. O atleta que se apresentava na Região como o 16.º melhor entre as figuras de elite mundial, completou a distância dos 115 quilómetros no tempo total de 13.57,11 horas

Depois de ter andado quase sempre no pelotão da frente da competição, Andris Ronimoiss tomou conta da liderança desta etapa madeirense, que integra o circuito mundial de ultra trail, na passagem entre o Pico Ruivo e o Pico do Areeiro para cortar a meta, instalada em Machico no primeiro lugar, alcançado assim a sua primeira grande vitória em provas do ‘World Tour’.

A prova deste ano começou por ter como líder o francês David Hauss até à chegada ao controlo do Curral das Freiras, onde o atleta veio mesmo a abandonar a prova com dores no peito, tendo sido assistido, no local, pela equipa médica da organização, onde a opção foi mesmo a de desistir da competição.

A partir daqui outro francês, Aurelien Dunand-pallaz tomou conta da liderança mas sempre seguido por perto por Sebastien Camus (Francês) e por aquele que viria a festejar a vitória em Machico, o letão Andrid Ronimoiss. Na passagem entre os dois picos mais altos da Madeira, Andrid ‘atacou’ passou para a frente e veio a ‘galgar’ terreno até à linha de meta.

De referir que a dura prova que ligou o Porto Moniz e Machico, num percurso de 115 quilómetros, ficou marcada por condições climatéricas um pouco adversas, com muita chuva, frio e pisos escorregadios, principalmente entre os Estanquinhos até à chegada ao Pico Ruivo, o que dificultou a prestação dos atletas, bem como ficou mais difícil de se poder atingir um novo recorde na distância, que continua assim a pertencer ao vencedor da edição de 2017, o francês Francois D’Haene (13:05,44).