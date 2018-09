Alexandre Camacho aumenta liderança no Campeonato Regional de Ralis

O madeirense Alexandre Camacho, após a vitória alcançada no Rali Municípios de Câmara de Lobos e Funchal, continua na liderança do Campeonato Regional de Ralis, agora com uma margem mais tranquila.

Depois de ter passado para a frente da competição interna no Rali Vinho Madeira, até então liderada por João Silva, que acabou por desistir da prova rainha do automobilismo madeirense, o piloto da Team Vespas clivou agora uma distância de 23 pontos face a Miguel Nunes (126), 2.º classificado da geral, ao passo que João Silva prossegue no terceiro posto (109), isto depois de ter vencido os Ralis do Porto Santo e Calheta.