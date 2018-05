Alexander-Arnold adverte que Ronaldo “também tem pontos fracos”

O futebolista inglês Trent Alexander-Arnold, defesa do Liverpool, reconheceu hoje que o avançado português Cristiano Ronaldo é “um dos melhores jogadores de sempre”, mas advertiu que “também tem pontos fracos”.

“É um dos melhores jogadores de sempre e já conseguiu fazer coisas incríveis, mas também tem pontos fracos.

No sábado, tentaremos explorá-los e evitar que marque golos”, disse Alexander-Arnold, a poucos dias de defrontar o goleador do Real Madrid na final da Liga dos Campeões.

Para o jovem defesa inglês, de 19 anos, “a maior dificuldade será antecipar os movimentos” de Cristiano Ronaldo, melhor marcador da Liga dos Campeões, com 15 golos, mas advertiu que o bicampeão europeu tem outros jogadores capazes de fazer a diferença.

“Cristiano [Ronaldo] não é o único jogador com que devo preocupar-me. O Real Madrid tem outras ameaças e uma grande qualidade no seu plantel. No banco de suplentes estão jogadores de classe mundial. Será difícil, mas estamos com vontade de vencer”, assinalou.

Para conquistar o troféu, Alexander-Arnold deposita grande esperança no desempenho do avançado egípcio Mohamed Salah, autor de 44 golos nesta temporada, que “coloca um sorriso na cara de todos os jogadores do Liverpool”.

O Real Madrid, bicampeão europeu em exercício, e o Liverpool defrontam-se no sábado na final da Liga dos Campeões, em Kiev, em jogo com início às 19h45 (hora de Lisboa).