Alex Bunbury publica mensagem de motivação para o seu “amado Marítimo”

O melhor marcador do Marítimo de todos os tempos, o canadiano Alex Bunbury, publicou na sua conta pessoa de Facebook uma mensagem de motivação para os verde-rubros.

Aquele que ainda detém o recorde de golos apontados pelos insulares, 59 para ser mais preciso, deseja “a todos os jogadores, equipa técnica e aos grandes adeptos do CS Marítimo tudo de bom contra o FC Porto”.

“All the very best to my beloved CS Maritimo today for their big match against FC Porto today. Let’s do this, Maritimo!!”, escreve em inglês Alex Bunbury, o que traduzindo à letra as palavras do cinquentenário fica qualquer coisa como: “Tudo do melhor para o meu amado Marítimo hoje, neste grande jogo frente ao FC Porto. Vamos a isso Marítimo!!”.