Albuquerque garante manutenção dos apoios ao Desporto

“Nós somos claros. Nós somos consistentes naquilo que fazemos. Nós apoiamos o desporto, porque entendemos que o desporto é fundamental para a formação da nossa juventude e para a formação das novas gerações”. As declarações foram proferidas por Miguel Albuquerque, que falava esta noite, na Gala do Marítimo onde agradeceu “aos atletas, dirigentes e agentes do clube, o contributo que têm dado para a formação desportiva regional e para o prestígio da Região ao longo destes anos.”

No evento foram distinguidos os melhores do ano em todas as modalidades do clube.