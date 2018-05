Albuquerque dá ‘luz verde’ para novo pavilhão do andebol

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou esta tarde que o Governo Regional vai avançar para a construção de um novo pavilhão para o andebol. Uma revelação feita na Quinta Vigia, aquando da recepção ao plantel do Madeira Andebol SAD, que recentemente atingiu as meias finais da Taça Challenge de andebol masculino.

O governante já havia anunciado, no seu discurso, que o Pavilhão do Funchal iria ser alvo de obras de remodelação, mas posteriormente deu mesmo ‘luz verde’ para que se possa avançar, nos próximos três anos, com a construção da nova infra-estrutura para o andebol.