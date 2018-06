Al-Hilal confirma Jorge Jesus

O Al-Hilal acaba de confirmar a contratação de Jorge Jesus. Está desfeita a dúvida e o futuro do treinador português vai passar mesmo pela Arábia Saudita, após três temporadas no comando técnico do Sporting. “Welcome (Bem-Vindo) Jorge Jesus”, escreveu o clube saudita na sua conta oficial no Twitter.

Jorge Jesus, que tinha mais um ano de contrato com os ‘leões’, venceu uma Supertaça e uma Taça da Liga nos seus três anos ao comando do clube de Alvalade. Ao longo dos últimos dias este foi um dos assuntos mais discutidos no meio futebolístico nacional.

Esta será a primeira experiência de Jorge Jesus fora de Portugal. O valor do acordo não foi divulgado, mas informações apontam que Jorge Jesus irá receber 7 milhões de euros limpos por temporada, ficando entre os 10 treinadores mais bem pagos do Mundo (apenas valores líquidos, sem receitas de publicidade). O contrato com o Al-Hilal é válido por uma época, com outra de opção.