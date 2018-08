Ajax e Celtic Glasgow confirmam favoritismo e seguem em frente na ‘Champions’

O Ajax de Amesterdão e o Celtic de Glasgow fizeram valer o seu favoritismo e asseguraram hoje a presença na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, a qual integra o Benfica.

Depois de terem vencido os respectivos jogos da primeira mão - os holandeses receberam e venceram os austríacos do Sturm Graz por 2-0 e os escoceses venceram em casa os noruegueses do Rosenborg por 3-1 -, os encontros de hoje não trouxeram dificuldades, tendo o Ajax voltado a vencer (3-1), enquanto o Celtic empatou na Noruega 0-0.

As duas equipas juntam-se ao Benfica na terceira pré-eliminatória, com os ‘encarnados’ a defrontarem os turcos do Fenerbahçe, primeiro em Lisboa e depois em Istambul.

Além de Ajax e Celtic, asseguraram a presença na terceira pré-eliminatória BATE Borisov (Bielorrússia), Astana (Cazaquistão), Qarabag (Azerbeijão), Malmo (Suécia), Estrela Vermelha (Sérvia), PAOK Salónica (Grécia), MOL Vidi (Hungria), Dínamo Zagreb (Croácia), Shkendija (Macedónia) e Trnava (Eslováquia).