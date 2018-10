Afinal houve outras propostas mais vantajosas por Ronaldo

Não foi apenas a Juventus a querer contratar Cristiano Ronaldo, ao contrário do que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, anunciou em tempo oportuno.

Na edição de ontem do ‘El Mundo’, o periódico espanhol dá conta de que pelo menos quatro ‘tubarões’ europeus movimentaram-se para adquirir o passe do ‘astro’ madeirense, tais como Milan, Manchester United, PSG e até o Nápoles, mesmo que neste último caso o presidente dos napolitanos tenha assumido que a contratação de CR7 poderia levar o clube à falência.

Mas vamos por partes. O matutino ibérico enumerou o cronograma dos acontecimentos destacando o dia 11 de Maio de 2017, altura em que faltavam disputar duas partidas para o final da temporada. Villarreal (2-2), para a Liga Espanhola, e jogar a final da Liga dos Campeões, frente ao Liverpool (3-1 a favor dos madrilenos).

Ora, nessa data Cristiano Ronaldo, o seu agente, Jorge Mendes, e o seu advogado, Carlos Osório, reuniram-se com os dirigentes do Real Madrid para ‘discutir’ o futuro do craque. Nessa reunião Cristiano terá assumido que não tinho estudos e a única coisa que sabia fazer é jogar futebol. “Mas não sou burro e não confio em ninguém. É por isso que quando eu contrato um consultor, lhe pago 30% a mais do que ele pede, não quero problemas”, cita a publicação, numa clara alusão à responsabilidade de Carlos Osório no tratamento das questões fiscais do jogador.

E é com base na gestão do clube aos problemas em que CR7 se envolveu com o fisco espanhol que a vontade do mesmo abandonar o conjunto madrileno ganhou força. Ronaldo acreditou que Florentino Pérez iria ter uma atitude semelhante àquela que a direcção do Barcelona teve para com Messi nos seus problemas com o fisco, confiando que o presidente do Real Madrid conseguisse também aliviar este problema. E como? Aumentando-lhe o salário para o ajudar na compensação da dívida ao fisco que rondou os 19 milhões de euros.

A revolta tornou-se ainda maior quando Neymar rumou ao PSG, onde lhe esperava um contrato ‘chorudo’, bem como a melhoria contratual de Messi, acordos que relegaram o então Melhor do Mundo para o 3.º lugar dos futebolistas mais bem pagos.

30 milhões não chegaram para ficar em Madrid

Após a conquista da Liga dos Campeões, CR7 deixou bem patente, nas suas declarações, que aquele era o encerrar de um ciclo de nove anos, mesmo que Florentino Pérez tivesse acenado com uma nova renovação contratual, que o faria auferir qualquer coisa como 30 milhões por época, o mesmo que agora recebe na Juventus. O problema já não era o dinheiro, dado que o ambiente no balneário já estava algo “insuportável”, razão pela qual Zinedine Zidane também abandonou o clube.

Logo após as declarações de Ronaldo, o ‘El Mundo’ adiante que foi o AC Milan a primeira equipa a tentar a sua contratação. Os italianos ofereceram 150 milhões de euros ao Real, mas Ronaldo rejeitou uma mudança para Milão, dado que a questão desportiva pesou. A equipa de Gattuso não está nos melhores dias e para que o leitor tenha uma noção na época passada ficou a... 31 pontos do primeiro lugar.

Mais tarde, conta a publicação, surgiu em cena o Manchester United, com uma proposta abaixo do razoável para o Real, e que motivou uma reunião entre Florentino Perez e Jorge Mendes. O ‘homem-forte’ do Real Madrid foi claro e disse ao empresário que iria deixar sair Ronaldo se aparecesse uma “proposta de 100 milhões de euros”.

Seguiu-se o PSG que apenas colocava uma condição na contratação. Os franceses queriam assinar com Ronaldo no último dia de mercado para não perderem Mbappé ou Neymar para o Real Madrid. O avançado de 33 anos não quis esperar e acabou por rejeitar uma mudança para França com muitas dúvidas do sucesso no negócio.

Surgiu então a Juventus. Cristiano Ronaldo, que a meio da época terá abordado Jorge Mendes sobre uma possível transferência para a Juventus, colocou o clube de Turim em cima da mesa e voltou a falar dessa hipótese com o empresário.

A aproximação entre Agnelli, presidente da Juventus e Jorge Mendes terá começado depois do golo de Ronaldo contra a Vecchia Signora nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Pelo caminho existiram contactos de vários clubes incluindo o Nápoles, refere o ‘El Mundo’.