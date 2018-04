AEK de Atenas está retido em Lisboa

A equipa do AEK de Atenas, que amanhã defronta o Madeira Andebol SAD para a primeira mão das meias-finais da Taça Challenge de andebol masculino, encontra-se retida em Lisboa.

A formação grega deveria ter viajado ao início da madrugada de hoje para a Madeira, onde tinha chegada prevista para as 2 horas, no entanto o voo acabou por não se realizar devido ao vento que se fazia sentir no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Em princípio a equipa grega deve viajar esta tarde, com chegada à Madeira prevista para cerca das 19 horas.

Recorde-se que o jogo está agendado para as 18h30 de amanhã, sábado, no Pavilhão do Funchal.