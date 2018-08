Advogado Rui Jorge Rego anuncia candidatura à presidência do Sporting

Rui Jorge Rego anunciou hoje a sua candidatura à presidência do Sporting, num projecto que “assenta na paixão pelo clube” e com “visão de futuro”, revelou o advogado de 46 anos, num comunicado enviado à agência Lusa.

Rego passa a ser o sétimo candidato à liderança do emblema de Alvalade, juntando-se na corrida a Frederico Varandas, Dias Ferreira, João Benedito, José Maria Ricciardi, Fernando Tavares Pereira e Pedro Madeira Rodrigues.

No comunicado enviado à Lusa, o advogado aponta um projeto com 10 prioridades, em que se destaca a aposta numa gestão profissional da SAD do clube, a criação de parcerias estratégicas para investimento, com novos modelos de negócio, e a internacionalização da marca Sporting.

“A direção nomeia um Chairman para a SAD, profissional de topo com forte ligação ao Sporting. Zela pela eficácia e transparência da gestão, mas também pelos valores do Clube”, lê-se no comunicado, entre as 10 prioridades indicadas pelo novo candidato.

Rui Jorge Rego defende igualmente uma revisão dos estatutos do Sporting, como uma forma de “sarar feridas internas” e “devolver ao clube aos sócios e ao associativismo”.

“O presidencialismo não faz sentido. É preciso devolver autonomia a todos os órgãos sociais do clube”, defende.

O novo candidato quer também criar parceiros em países como a China, Brasil e no continente africano, assim como investir no ‘scouting’ da Academia, que “tem perdido e energia e competividade”, e uma gestão profissional, à semelhança da SAD, nas modalidades.

Bruno de Carvalho e Carlos Vieira, presidente e vice-presidente eleitos em março de 2017 e destituídos em Assembleia Geral em 23 de junho, também anunciaram as suas candidaturas, mas foram suspensos por um ano de sócios e estão impedidos de ir a votos.

As eleições para os órgãos sociais do Sporting estão agendadas para 08 de setembro, e o prazo final para a entrega de lista é na próxima quarta-feira.