Adrien diz que, finalmente, voltou ao que mais gosta de fazer

O futebolista internacional português Adrien Silva regressou hoje aos relvados, estreando-se pelo Leicester depois de quatro meses sem competir, e disse estar de volta ao que mais gosta.

“Por fim, de volta ao que mais gosto de fazer”, disse o médio na sua página na rede social Twitter, poucas horas depois de entrar no jogo em que os campeões ingleses de 2015/16 venceram em casa o Huddersfield por 3-0, com Adrien nos últimos minutos.

O internacional português, contratado no final de agosto pelo Leicester ao Sporting, estava impedido de competir há quatro meses devido a um atraso de 14 segundos na entrada da documentação na Federação Inglesa (FA), no fecho das inscrições.

A FIFA chegou a analisar o caso, mas o Comité do Estatuto dos jogadores rejeitou a petição apresentada pela Federação Inglesa para a emissão do certificado internacional, bem como o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).

Hoje, Adrien foi ‘oficializado’ pelo Leicester, com a entrada da sua inscrição, e o técnico dos ‘foxes’, Claude Puel, deu os primeiros minutos de jogo ao médio, com o jogador a entrar aos 86, quando o resultado ainda estava em 2-0.

Adrien aproveitou agora para agradecer, deixando palavras a todos em geral e à família, pelo apoio incondicional que diz ter tido, bem como aos adeptos do clube inglês, referindo que teve uma “incrível recepção”.