ADRAP distinguida com certificação ‘Bandeira da Ética’

A Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena anunciou ontem que o seu projeto “Machico Ativo” recebeu no início deste mês a certificação da “Bandeira da Ética” atribuída pelo Instituto Português do Desporto e Juventude/ Plano Nacional de Ética no Desporto.

A Bandeira da Ética é um processo de certificação dos valores éticos no desporto, dirigido a clubes, escolas, projectos ou qualquer outro tipo de iniciativas e entidades que queiram ver reconhecido e certificado o seu trabalho no âmbito da promoção dos valores éticos através do desporto.

Ao fazer parte da certificação Bandeira da Ética, a ADRAP passa a integrar-se numa comunidade de instituições que se destacam nas melhores práticas em prol da ética no desporto, podendo comunicar, estabelecer e reforçar as redes colaborativas.

A ADRAP, torna-se assim pioneira na região e um dos primeiros clubes a nível nacional a ter um projeto certificado com esta distinção.