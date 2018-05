Os adeptos do CD Nacional receberam hoje os jogadores de uma forma efusiva, no Estádio do Arouca. Em causa está o regresso do clube à I Liga.

A página oficial de Facebook dos alvi-negros partilhou o momento, seguido de uma descrição: “O melhor Clube só poderia ter os melhores adeptos. Sinta a emoção da recepção à nossa equipa pelos nossos fantásticos adeptos, no Estádio de Arouca. Todos queremos o Nacional campeão!”

Veja o vídeo que o CD Nacional partilhou naquela rede social.