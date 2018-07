AD Camacha fecha contratações com Emanuel e Cláudio

O Plantel da AD Camacha para a nova temporada desportiva vai tomando forma com renovações, regressos e novas contratações. Desta feita, está já fechada a contratação de dois novos reforços: o guarda-redes Emanuel Freitas e do lateral Cláudio Teixeira.

Emanuel Freitas, guardião ex-Marítimo C, que conta já com boa experiência no futebol regional, vem discutir a titularidade com os já anunciados Duarte Nuno e Alexandre.

Cláudio Teixeira, ex-Câmara de Lobos, é um lateral direito com pendor ofensivo, sendo mais um jovem de grande potencial em que a Camacha aposta, vincando, assim, a política de contratações que visa apetrechar o plantel de grande qualidade, competitividade e ambição.