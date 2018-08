AD Camacha conta com mais dois reforços

Sábado, pelas 19h15, a A.D.Camacha vai apresentar o plantel sénior, para além do desfile dos atletas das diversas modalidades do clube, no palco principal do ART’Camacha!

Dessa apresentação contarão, já, as duas novas contratações, o defesa central ex-Câmara de Lobos André Malásia, e o ala esquerda ex-Marítimo C Hugo Gouveia!

O Defesa Central, que conta com duas épocas de Campeonato Nacional, vem reforçar a consistência do sector mais recuado, onde a experiência se pode mostrar fundamental ao longo de uma época competitiva.

Também de grande importância, será a polivalência, caso bem vincado no ala Hugo Gouveia, que pode atuar nos diversos postos do lado canhoto.