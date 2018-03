ACIN Neon Color Run realiza-se a 23 de Março

Foi apresentada esta tarde na Junta de Freguesia da Ribeira Brava a ACIN Color Run, corrida lúdico-desportiva que será realizada na noite do dia 23 de Março, pelas 20h00, na Ribeira Brava. Este evento é organizado pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira em parceria com a Junta de Freguesia e Câmara Municipal da Ribeira Brava, assim como da ACIN ICloud Solutions.

A Vila da Ribeira Brava recebe assim uma corrida noturna, celebrando antecipadamente a ‘Hora do Planeta’. Durante todo o percurso a iluminação pública será desligada, sendo que os participantes de todas as idades iluminam a estrada com a lanterna oferecida no kit de inscrição.

Este evento não competitivo tem como objectivos chamar à atenção para a poupança dos nossos recursos energéticos, assim como promover a prática do estilo de vida saudável. O percurso é acessível a todos, com 3 quilómetros de extensão dentro do centro histórico da Ribeira Brava, podendo ser feito a correr ou a andar. Na partida, chegada e durante o percurso serão largadas cores não tóxicas para dar um colorido ainda maior ao evento. A animação está garantida com a presença do artista João Vinagre e de um DJ.

As inscrições estão abertas e podem ser efetuadas no site www.atletismodamadeira.pt, na sede da AARAM ou na Câmara Municipal da Ribeira Brava, têm um custo de 5€ e incluí a t-shirt oficial do evento, um saco de pó colorido Neon não tóxica e uma lanterna.